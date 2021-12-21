شدّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على إعادة ترسية مشاريع وزارة النقل المسحوبة سابقاً من المقاولين المتعثرين، مؤكداً على أن الطرق شريان تنمية، وعدّها أولوية البنى التحتية لإسهامها في تنقّل المواطنين والمقيمين والبضائع بيسر وأمان، وتنشيطها حركة الاستثمارات والتمكين لتقديم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مؤشر الاستقرار وربط المناطق والمحافظات ببعضها لتعجيل التواصل الآمن.

وثمّن الأمير حسام خلال الاجتماع الدوري لغرفة عمليات مشاريع الباحة، ما تؤمنه الدولة من ميزانيات لفتح الطرق وتأهيلها وصيانتها، وناقش أعمال فرع وزارة النقل بالمنطقة والخدمات اللوجستية والخطط المستقبلية، بحضور مدير عام الفرع المهندس مسفر بن مصلح المالكي وعدد من مهندسي الفرع والفنيّين.

واطلّع أمير منطقة الباحة على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، والمشاريع المتعثرة، والمؤهلة للمعالجة وفق نُظم متابعة غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة بالإمارة.

وأكد الأمير حسام على ضرورة استكمال الطريق الدائري ومشروع ربط منطقة الباحة بطريق الرياض وعدد من المشاريع الجوهرية بالمنطقة، وشدد على رسم خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.