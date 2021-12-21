تفقَّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، واجهة عسير البحرية بالحريضة، رافقه رئيس بلدية الساحل عايض المحجاني، ضمن جولاته التفقدية بالمحافظات لمتابعة سير عمل البلديات بها.

وشدّد أمين عسير، على النظافة، وتكثيف عمليات التعقيم من أجل سلامة المتنزهين وزائري الواجهة. والتقى الحميدي مجموعة من المتنزهين للاستماع لملاحظاتهم وتقييمهم لمستوى الجاهزية والخدمات بالواجهة البحرية، داعياً زوار الواجهة البحرية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

يُذكر أن واجهة عسير البحرية، تُعتبر من أهم المعالم السياحية بالمملكة، والمشاريع التي نفّذتها أمانة عسير، وتشهد توافداً ضخماً من المواطنين والمقيمين حيث تجاوز عدد زوار الواجهة البحرية بالحريضة الأسبوع الماضي، أكثر من 8 آلاف زائر، بهدف الاستمتاع بالأجواء الدافئة، والفعاليات المختلفة.