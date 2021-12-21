أشعلت تغريدة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدرت محرك البحث «قوقل» وأصبحت «ترند»، مزيحا من خلالها الستار عن اضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021 ليكون اجمل بداية لعام 2022 ممثلا في حفل هو الأكبر والاضخم والابرز غنائيا بعنوان Riyadh Trio Night، تقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكشف تركي آل الشيخ في تغريدته على «تويتر» بوستر الحفل الفريد الذي سيضم 13 مطربا ومطربة، يقودهم «فنان العرب» محمد عبده، فيما بقية النجوم هم: عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، احلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، اصالة، انغام، اصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، اسماء لمنور، وارفق تغريدته بقوله «فيه اقوى من كذا.. يوم 31 ديسمبر الوعد في موسم الرياض». وتفاعل معه سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مغردا بثقة «جاهزيييين».