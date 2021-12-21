التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، سفير مملكة السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي، والمبعوث السويدي إلى اليمن السفير بيتر سمينبي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الجهود والخطوات المشتركة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة باليمن، في ظل رفض الحوثيين المستمر لمبادرة المملكة والجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وإصرارهم على زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.