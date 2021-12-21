أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 222 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 106 حالات، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 551,210 حالات، وبلغت الحالات الحرجة 28 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 540,284 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8865 حالة وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا اليومية، توزعت الإصابات الجديدة في المدن كالتالي: الرياض (77)، جدة (38)، مكة المكرمة (26)، الدمام (19)، الهفوف (12)، المدينة المنورة (4)، الطائف (4)، المبرز (3).

وشهدت 8 محافظات تسجيل إصابتين في كل منها، هي: تبوك، أبها، الخبر، الدوادمي، ينبع، القطيف، العلا، وادي الدواسر، فيما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: رفائع الجمش، ثول، حوطة سدير، حائل، بريدة، الباحة، خميس مشيط، جازان، نجران، المجمعة، رابغ، عنيزة، الجبيل، الظهران، الكامل، البدع، المخواة، البجادية، مهد الذهب، بيش، حفر الباطن، الحجرة، الخرج.