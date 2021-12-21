دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وبحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي صباح أمس (الثلاثاء)، المرحلة الثانية من مشروع مدارس جيل الإبداع بمخطط ولي العهد في أول شراكة بين الأمانة والقطاع الخاص التي دشنت مرحلتها الأولى قبل نحو خمس سنوات على مساحة تبلغ أكثر من 19 ألف متر مربع. وذكر المهندس القويحص أن الأمانة بصدد طرح 250 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل كافة الأنشطة والخدمات بما فيها المشاريع التعليمية. من جهته أكد الدكتور أحمد الزائدي أن التعليم الأهلي واحد من مرتكزات رؤية المملكة 2030 وهو رافد من روافد التنمية، مشيرا إلى أن هناك شراكة مع هذا القطاع لرفع نسبة التوطين في الوظائف التعليمية وإقامة برامج تطويرية للعاملين فيه من المعلمين والمعلمات لكي يؤدوا رسالتهم التربوية والتعليمية على الوجه الأكمل مثلهم مثل المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية. وقام المهندس القويحص والدكتور الزائدي بجولة على أرجاء المشروع، واستمعوا إلى شرح مفصل من الدكتور موفق حريري رئيس مجلس إدارة شركة سنا الإبداع التعليمية عن مكونات المشروع الذي بلغت تكلفته 80 مليون ريال، والذي يشمل 3 مبانٍ مدرسية للبنين، ومبنى مخصصا للأنشطة الرياضية، ومركز تدريب، ومعهدا للغة الإنجليزية.