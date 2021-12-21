أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، بدء تطعيم الفئة العمرية من «5 - 11» عاماً باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدة أن احتساب الفئة العمرية سيكون بالتاريخ الميلادي.

وكشفت «الصحة» أن الأولوية ستكون للأطفال الذين يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفايروس، وستتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبا، مؤكدة أن إتاحة التطعيم لهذه الفئة يأتي حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

ورصدت عدسة «عكاظ» الطفل رضا العمران، وهو أول طفل في السعودية يتلقى لقاح كورونا، إذ يبلغ من العمر 10 سنوات.



