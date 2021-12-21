أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدم صحة الأنباء التي أفادت بأن الشخص الذي تم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية باعتباره «إرهابيا محتملا» ليل الخميس الماضي، ليس سعودياً.

وقالت السفارة عبر حسابها في «تويتر»: «بناءً على التواصل مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن، تؤكد السفارة أن الشخص المذكور هنا ليس مواطناً سعودياً»، مضيفة: «سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع».

وجاء توضيح السفارة تعقيبا على تصريح قائد قطاع يوما للحدود في ولاية أريزونا الأمريكية، كريس كليم، بأن «المشتبه به دخل الولايات المتحدة ليلة الخميس، وعمره 21 عاما». ونشر كليم عبر حسابه في «تويتر» صورا مموهة الوجه للمشتبه به وهو يرتدي سترة عليها علم أمريكي، وتحمل شعار «متطوع مقاطعة أونيدا الوسطى».

وكان مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية أعلنوا القبض على «إرهابي محتمل» في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، بعد دخوله بشكل غير قانوني قادما من المكسيك، وذكروا أنه سعودي الجنسية ومرتبط بـ«أشخاص يمنيين» تتابعهم السلطات.