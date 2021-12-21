اعتبر الفنان محمد القس أن حصوله على الجنسية السعودية أخيرا فخر عظيم. وقال لـ«عكاظ» عندما تسألني سأقول لك إنه لم يتغير شيء، لأن نفس التعامل الذي عشته بين السعوديين طوال 40 عاما قبل الجنسية هو نفس التعامل الذي سأعيشه الآن من حيث كرم وطيب وتعامل وأخلاق السعوديين معي.والأمر الثاني أنه ليس من السهل أن تقول أنت سعودي، هذا الشعور العظيم الذي يجعلك تفتخر بأعظم جنسية لأعظم أرض على المعمورة. وأشار القس إلى أن فرحة الناس واتصالاتهم ودعواتهم ومن طبقات المجتمع السعودي تبين ذلك الحب والتقدير وتوضح معدن الشعب الذي يعتبر الأوفى بين شعوب العالم. وأضاف أن الجنسية السعودية والهوية الوطنية تكليف قبل أن تكون تشريفا ومهمة صعبة ودورا كبيرا أقوم فيه غير دور التمثيل، وأصعب دور أن تحمل هذه الجنسية السعودية وتمثلها خير تمثيل في المحافل التي تخصني والدولية، وكم هو عظيم عندما يقال لك الفنان السعودي محمد القس. ولم ينكر القس تعامل الشعب السعودي طوال 40 عاما، حيث قال: «عشت بينهم وكانت أعظم كلمة تقال لي هذا ولدنا.. ولدنا قبل أن تكون معي الجنسية السعودية».