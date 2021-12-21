أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، عن محافظتها على تصنيف القوة المالية من الفئة «A3» من وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» Moody’s، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستنادا على تقرير «موديز»، فإن تصنيف القوة المالية من الفئة A3 للشركة يعكس قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة، باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، بالإضافة إلى قوة جودة الأصول التي تتضح في محفظة استثماراتها المحافظة، فضلا عن حضورها المتنامي في الأسواق المستهدفة في آسيا وأفريقيا وسوق لويدز بالمملكة المتحدة.

وبيّنت «موديز»، بأن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعاتها بأن تحافظ «إعادة»، على التحسُّن في ربحيتها، مع الحفاظ على قوة جودة أصولها وكفاية رأس المال ومستوى احتياطيات ملائم، حيث من المتوقع أن يساهم الحفاظ على هذا التصنيف في دعم المركز التنافسي للشركة وتعزيز فرص نمو أعمالها في الأسواق العالمية.

وأكدت وكالة «موديز» في تقريرها، على أن جودة الأصول ومستوى كفاية رأس المال من أهم عناصر القوة لدى الشركة والتي تمثلت في محفظة استثمارات محافظة نسبياً، إضافة إلى تمتع الشركة بمرونة مالية عالية في ظل عدم وجود ديون، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق، ومستوى جيد لكفاية رأس المال، مع تعرُّض بسيط نسبياً لمخاطر الكوارث الطبيعية.

وفي تعليقه على ذلك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» فهد الحصني: إن محافظة الشركة على هذا التصنيف ستدعم خطط نمو أعمالنا في الأسواق العالمية، حيث يعد تصنيف القوة المالية من الفئة «A3» من أهم المؤشرات التي تعكس القدرة المالية لشركات إعادة التأمين والذي يؤثر في قرارات العملاء كونه تصنيفا فنيا متخصصا ومستقلا، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة الجهات التشريعية ومساهمي وشركاء وعملاء «إعادة».

وأكد الحصني أن المركز المالي القوي لشركة «إعادة»، ومزاياها التنافسية العديدة، بجانب مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة، كل ذلك قد ساهم في محافظة الشركة على هذا التصنيف المالي العالمي.

وتكمن أهمية التصنيف الائتماني في قطاع التأمين في معرفة مستوى الملاءة المالية والجدارة الائتمانية لدى الشركة وقدرتها على دفع التعويضات للعملاء والمستحقين، والوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها، كما يسهم في دعم قرارات المستثمرين من خلال تقييم سير الشركة وأدائها المالي ونهجها الاستراتيجي، والحوكمة وأسلوب إدارة المخاطر.

وتُعد الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، من اكبر شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم حلولا متنوعة لنقل المخاطر، وتتخصص في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات الهندسة والممتلكات، والبحري، والحوادث، المركبات، والحياة، والصحة.