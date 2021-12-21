وذكرت البروفيسور لولو سكدمور أن أسباب انخفاض الكفاءة الإنجابية لدى الإبل تعود إلى التأخر في عملية بدء البلوغ، وقصر مدة موسم التكاثر نسبيا، وطول فترة الحمل (13 شهرًا)، وطول المدة بسبب التَجَفُّر المرتبط بالرضاعة، وقلة وعدم المعرفة بالوقت الصحيح لدورة التزاوج، وعدم استخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب وبالتالي في أحسن الأحوال سوف نحصل عل مولودين اثنين كل ثلاث سنوات.

وأشارت الباحثة إلى أهمية تقنيات المساعدة على الإنجاب، منها (نقل الأجنة) لتساهم في إنتاج ذرية متعددة من التوليفات الجينية المرغوبة للأب والأم، مبينةً إمكانية تخزين الأجنة مجمدة، وبالتالي الحفاظ على الجينات الوراثية للحيوانات المتفوقة لسنوات عديدة، وأنه لا يزال من الممكن تربية الإبل التي تعاني من مشاكل التكوين الجزئي.

ويناقش المؤتمر الدولي الذي انطلق بالأمس ويمتد ثلاثة أيام 16 ورقة علمية مقدمة من باحثين أكاديميين من تسع دول، هي: (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة استراليا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية باكستان).