صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم الإثنين (20 ديسمبر 2021) عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستغلال المليشيا الحوثية للحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار بناءً على الفقرة (2) من المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتين (7، 8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وعليه تم تنفيذ العملية العسكرية لتحقيق الميزة العسكرية من الاستهداف، كما اتخذت قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات والتدابير لحماية المدنيين والمتعلقة بالأعيان التي يحق لها التمتع بحماية خاصة قبل التنفيذ، من خلال إصدارها وتوجيهها إنذارات مسبقة وعبر وسائل مجدية.

وأضاف العميد المالكي أن الأهداف العسكرية شملت (6) مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيّرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، إضافة لمخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة.

وبيّن العميد المالكي أن تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية، مؤكداً أن إسقاط الحماية للمواقع المستهدفة بالمطار وعملية الاستهداف تتوافقان مع أحكام ونصوص القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.