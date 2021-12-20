ما بين الثوابت السياسية الخارجية للمملكة العربية السعودية وتقلبات العمل الدبلوماسي بين دول العالم، لخص وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً الدكتور نزار عبيد مدني، في كتابه «مدخل لدراسة السياسة الخارجية السعودية» تجربته العلمية والعملية الممتدة لأعوام عدة تسنم خلالها العديد من المناصب في وزارة الخارجية.وبلور الدكتور مدني، توجهاته ومرئياته الاستشرافية في صناعة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، عبر 4 فصول و7 ملاحق توزعت على 492 صفحة سبر من خلالها اغوار السياسة الخارجية في حقب زمنية مختلفة.التأصيل النظري لمفهوم السياسة الخارجيةسلط الفصل الاول للكتاب الضوء على ماهية ومفهوم السياسية الخارجية وفقاً للمصالح الوطنية للدول، طارحاً العديد من التساؤلات التي تسبر اغوار العمل الدوبلوماسي وتغوص في تفاصيله، ليجب عليها لاحقا وفقاً لمتغيرات الاوضاع السياسية الحالية، ملخصاً صناعة السياسة الخارجية لاي دولة بناء على 5 فئات طرحها عالم السياسة الامريكي جيمس روزناو.تاريخ وجذور السياسة الخارجية السعودية المعاصرةومن منطلق الارتباط القوي والعلاقة المتينة والمستمرة ما بين علم التاريخ ونظيره السياسي، ولما كانت السياسة ابنة التاريخ، استعرض الفصل الثاني المكامن الرئيسية والتحولات والتشعبات المختلفة للسياسة الخارجية السعودية منذ الدولة السعودية الاولى مرورا بالدولة السعودية الثانية وعهد المؤسس وصولاً الى عهود الجيل الثاني.نحو منهج جديد لدراسة وفهم السياسة الخارجية السعوديةخالف الدكتور مدني، معظم الدراسات حيال السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية كونها تعتمد على 4 مقتربات اساسية، لاسيما ان النظرة الفاحصة للتوجهات السياسية السعودية تؤدي الى تجنب الاخذ بأي من هذه المقتربات، لأن البعض منها يجافي الواقع ويتنافى مع الثوابت الراسخة التي تحدد نهج السياسة الخارجية السعودية بصفة عامة.ويمكن استبدال هذه المقتربات الاساسية بـ«نظرية المحاور» التي تستند على ان دراسة السياسة الخارجية السعودية وفهمها بشكل منهجي وعملي ترتكز على 3 محاور تتضمن «محور الثوابت، محور المتغيرات او المستجدات، محور التحديات» يتفرع منها العديد من الثوابت التي تحكم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.حاضر السياسة الخارجية السعودية ومستقبلهاطرح الفصل الرابع الرؤية الاستشرافية للدكتور مدني تجاه النظام السياسي السعودي، الذي يتميز بمرونة ذات شقين استراتيجي وتكتيكي ويعتمدان على عوامل رئيسية عدة لمواجهة ارهاصات السياسة الخارجية الجديدة التي فرضتها التطورات السياسية، مقدماً 7 توصيات تمثل الجوهر والاطار العام لخريطة الطريق المستقبلية المقترحة التي من شأنها المساعدة على زيادة قدرة المملكة على المواجهة والتصدي لتحديات المراحل القادمة.الملاحققدم الملحق الاول مرئياته حيال رؤية 2030، منطلقاً من اعلان ولي العهد الامير محمد بن سلمان مضامينها التي ترتكز على 3 محاور تشمل المجتمع الحيوي، الاقتصاد المزدهر، الوطن الطموح، متفرعاً منها العديد من البرامج التنفيذية التي ستساهم في تغيرات جذرية في السياسة الخارجية السعودية خلال الاعوام القادمة.واستعرضت بقية ملاحق الكتاب كلمات وزير الخارجية السابق الامير سعود الفيصل، من عام 1990 حتى 2015 في مناسبات عدة تناول خلالها العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الابعاد السياسية مبلوراً برؤيته الثاقبة جوهر السياسة الخارجية السعودية في ذلك الحين.