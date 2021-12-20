أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة حائل في دورتها الـ11 خلال الفترة 1443-1447هـ نتائج الانتخابات التي تمت خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين إلكترونياً، وشهدت ارتفاعاً في نسب التصويت والمشاركة يفوق الدورات الماضية، وبلغ إجمالي عدد المصوتين 6803 ناخبين وناخبات.

وحقق رجل الأعمال نايف بن عبدالكريم الجميل الترتيب الأول بعد أن حصد 688 صوتاً، يليه هاني بن عبدالعزيز الخليفي بـ680 صوتاً، ثم ثامر بن نايف الشمري بـ502 صوت، وجاء رجل الأعمال سعود بن منصور العمار رابعاً بـ487 صوتاً، ليفوزوا بالمقاعد الأربعة الأولى، في حين يتبقى أربعة أشخاص معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ8 أعضاء لدورته القادمة 1443-1447هـ.

وجاء فارس بن سالم الصنهات في الترتيب الخامس بـ440 صوتاً (احتياطياً)، ومحمد بن هذلول الشمري في الترتيب السادس بـ429 صوتاً (احتياطياً)، وفهد العامر بالترتيب السابع بـ407 أصوات (احتياطياً)، وسلمان بن صالح اليحيا بالترتيب السابع بـ406 أصوات (احتياطياً).