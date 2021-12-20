نظم كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية في جامعة اليمامة محاضرة بعنوان «التداخل الأجناسي بين الرحلة والمذكرات في كتاب من ذكريات مسافر لمحمد توفيق» للدكتور طنف بن صقر العتيبي (رئيس قسم اللغة العربية في جامعة المجمعة) يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021. وتناول بالعرض محتوى كتاب محمد عمر توفيق وهو شاعر سعودي توفي عام 1414هـ الذي نقل فيه عن المؤلف أن كتابه يروي ويؤرخ لوقائع الماضي من خلال انطباعاته خلال (أيام في أسمراء) ثم استطرد لأيام أخرى قضاها في بلاد المارك والقولدر، وتحدثت عن انطباعاته فيها أو في معظمها على صفحات البلاد في باب «اليوميات» أو في باب «ذكرى» كما استطرد ما نشر بعد ذلك من ذكريات بين الغرب والشرق منذ حين.

وذكر المحاضر أن نصوص الكتاب تدل في ظاهرها على أنها رحلات قام بها المؤلف في مرحلة من حياته، ودونها ثم نشرها بين دفتي كتاب، وأن المذكرات من أهم المقومات النصية التي تقوم عليها نصوص هذه المدونة. ونعتبر أيضاً أن قراءة هذه الرحلات من زاوية التداخل الأجناسي تقتضي قدراً من الرؤية الواسعة التي تُمكِن القارئ من تتبع النصوص المتداخلة واستيعاب دلالاتها في سياق الرحلة، وأنّ ما تنسجه نصوص تلك الرحلات من تجاذب مع نصوص أخرى يدخلها في علاقة حوارية معها ويُخضِعها لسياق غير سياقها. ولعل هذا يقودنا إلى تحديد ملامح هذا الضرب المضمن والكشف عن موقعه في الخطاب الرحلي الحاضن ووظائفه السردية.

وتناول بعد ذلك الحديث عن المشروع الذي يخترق الخطاب الرحلي واصفاً ذلك بأنه مشروع يستهله الكاتب بإيضاح السبب الذي دفعه إلى تدوين هذه الرحلات وعلى هذا النحو تبدو تلك الرحلات غلافاً لحقيقة هي المذكرات، وكتابة تاريخ الشخصية في علاقتها بالآخر، فهل يعني ذلك أن الرحلة هنا غدت قناعا لأجناس أخرى؟ أم أن إطارها العام اتسع ليحوي أجناساً مقاربة لها ويتداخل معها في أسلوب السرد والعرض؟

وأضاف المحاضر أن كتاب «من ذكريات مسافر» لمحمد عمر توفيق لم يكن الوحيد من الأعمال السردية له أو لغيره من الكُتّاب الذي يثير قضية التداخل الأجناسي، وإنما نجد نصوصاً على مستوى الوطن العربي يصعب إنماؤها إلى جنس أدبي بعينه؛ وذلك لأنها تحمل كثيراً من الخصائص المشتركة بين هذا الجنس أو ذاك. غير أننا في الآن نفسه نؤكد على تمايز الخصائص المكونة لكل جنس سردي بحسب الإطار الثقافي الذي يرتبط به، وينشأ فيه.

ويؤكد المحاضر أن نصوص محمد عمر توفيق تعتمد على الميثاق الرحلي في أكثرها، وهو قيام الراوي بمهمة السرد والتزامه سرد ما رآه فعلاً وتدوين ما قام به من أعمال، ولكن هذا لا يحل من إشكالية الرؤية والتحديد الأجناسي، خاصة إذا ما علمنا أنه أطلق عنواناً لكتابه يدل على جنس المذكرات «من ذكريات مسافر»، إضافة إلى أنه لم يدون تلك الرحلات في حينها، ولم يعقد العزم على الكتابة في ذلك الوقت عندما بدأ من مكان الانطلاق. يقول: «واقترح الطيب نشرها جميعا في كتاب موحّد، وأعجبني الاقتراح، رغم ما قد يقال عن فوات الوقت، مما يصدق على نظائرها، أو عن تفاهة الذكريات...»

ويوضح الدكتور العتيبي أن بنية السرد في الخطاب الرحلي تقوم على تجربة السفر في أفقها الذاتي، والتأليف يبن طرائق الكتابة، وتعدد الموضوعات المتأرجحة بين الواقعي والتخييلي، والتاريخي والجغرافي، وسيرة الذات وسيرة المكان فإن هذا لا يعني انعدام جنس المذكرات وتشكل خصائصه ضمن الخطاب الرحلي العام، خاصة إذا ما علمنا أن المؤلف قد ساق طي السرد الرحلي ما رآه مقوماً من مقومات جنس المذكرات، وأول هذه المقومات تواتر السرد المرجعي وانتظامه داخل الخطاب بشكل يتيح للقارئ الوقوف على مرحلة من حياة الراوي في علاقتها بالذات والآخر. ومن هنا يتبين أن الخطاب الرحلي جنس أدبي يمكن أن يحقق التنوع والانفتاح، ويحقق نسقاً تشترك بداخله جملة من النصوص. غير أننا إذا تمهلنا قليلاً ونظرنا أكثر في المدونة المدروسة، فإننا نرى بوضوح غياب أهم عنصر من عناصر النص الرحلي، وهو خطاب التقديم وتأطير النص، بما يحمله من مقدمات للنصوص ووعي الكاتب بالكتابة الرحلية. ولعل هذا ينقلنا باستمرار إلى تباين الفترة الزمنية بين زمن الأحداث وزمن السرد، وهو ما أسهم في اهتزاز الإطار العام للحكاية التي يسردها الراوي، فقد قال محمد عمر توفيق عن تدوين رحلاته تلك: «واقتضى ذلك جهداً طويلاً في مراجعتها وجمع بعضها إلى بعض، وترتيبها على نحو عمّا سبق، فلم أجد بداً من حذف أو استبدال كلمة أو عبارة بأخرى».

ويرى المحاضر أننا إذا تمهلنا أكثر ثم أعدنا النظر في تلك الرحلات رأينا أن الكاتب يشير بشكل صريح إلى حضور المذكرات، وأن الأحداث التي يزمع سردها ما هي إلا مذكرات مسافر جاب الديار. مما يدل على أن النصوص التي ستأتي لا حقاً إنما هي وليدة مقصدية واضحة أو مخاتلة. يقول: «ولقد انتهيت إلى ما انتهيت إليه في الصفحات الآتية تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي: أيام في أسمراء، وفي بلاد المارك والقولدر، وبين الشرق والغرب». ولعل مدار السرد لاحقاً سيكون على الأحداث التي تعرّض لها الكاتب والأفعال التي أنجزها والأماكن المتنوعة التي زارها وشاهدها، وطبائع الناس وعلاقاته بذلك. ومن هنا كانت نصوص تلك المدونة تُستهل في ظاهرها بالرحلة بوصفها النص الإطار الذي يتراجع كثيراً أو قليلاً لصالح المذكرات؛ ليصبح هذا التضمين وجهاً من وجوه الانتظام السردي في هذه الرحلات، التي لا فكاك لها من تدوين المشاهدات وجمع المعلومات وسرد نوادرها وغريبها وعجيبها وما جرى مجراها. ولعل الكاتب من خلال ذلك يهدف إلى إقناع قارئه بلذائذ الحكايات ومتعة الأقوال والأعمال. ولئن كان ذلك كله ينبئ باستمرار بحضور الخطاب الرحلي، فإنه يؤكد أن خطاب المذكرات متجسد داخل تلك النصوص من خلال حضور الكاتب مؤلفا وراوياً وشخصية فاعلة في الأحداث.

ويضيف الدكتور العتيبي أن كتاب «من ذكريات مسافر» هو حكاية الشخصية/توفيق عندما كان يتجول بين بلاد كثيرة. وليس كتاب رحلات قام بها الراوي أي المتكلم في السرد فحسب، وإنما هو إلى جانب ذلك مذكرات تبرهن عن حبه للاستطلاع والطموح وإلى السفر والعلاقة بحضارة الآخر. وقد جاءت الرحلات في ثلاثة أقسام يحكمها الانسجام في الغالب، وقد هيمن على مسارها الحدثي التدوين لدقائق الأمور وتفاصيل حياته الخاصة في تلك الفترة، غير أن هذا الانسجام لم يخلُ من تباين واختلاف خاصة في ما يتصل بطبيعة السرد ومسار الراوي الذي شهد تحولات كثيرة نتيجة التنقل والترحال من مكان إلى مكان. ومن هنا فإننا تجاه شخصية تنقلنا إلى الاضطراب الأجناسي وتحديد جنس المكتوب وموقعه من السرد.

ويؤكد المحاضر أن حضور جنس المذكرات في رحلات محمد عمر توفيق - من خلال علاقة الشخصية بذاتها وبالآخرين - ينبئ بأن المؤلف لم يقدِّم هذا السرد باعتباره نموذجاً رحلياً خاصاً فحسب وإنما ساقه باعتباره جزءاً من حياة إنسان تعرّض لجملة متنوعة من الأحداث، وتفاعل مع عددٍ غير قليل من الشخصيات، وتنقل بين بلدان مختلفة، فأراد أن ينقل تلك التجارب إلى المتلقي العام. وهذا ما يؤكد لنا في الدراسات السردية أن علاقة الذات بالموضوع يمكن أن تربك السنن المميزة للجنس السردي، فيبدو جلياً وجه من وجوه الكتابة الأدبية؛ فهي تحوِّل اللغة الاعتيادية، وتنأى بها بصورة منطقية عن الكلام اليومي. ولعل الأمر مع أجناس القصص المرجعي كالرحلة والمذكرات ونحوهما يبدو أكثر وضوحاً، ذلك أن الميثاق السردي الذي يعقده الكاتب مع القارئ يجعل الهاجس التوثيقي بنداً من بنوده الأساسية أو غرضاً مباشراً في الغالب، لذا لم يغب عن الكاتب جانب التوثيق أو التصوير أو الشهادة لبناء عالمه السردي.

ويختتم الدكتور العتيبي محاضرته بالتأكيد على أن القيمة النصية لكتاب «من ذكريات مسافر» تكتسي أهمية مزدوجة، فهي من جهة أولى تمثل جسراً نصياً يمنح الذات الكاتبة وجودها الفعلي وإحساسها بالماضي وانشدادها نحوه، ثم من جهة أخرى تمثل عتبة استراتيجية يتم فيها شروع جنس المذكرات في التخلق والوجود بوصفه خطاباً مضمناً سيتمكن لاحقاً من الانتشار التدريجي طي الخطاب الحاضن/الرحلة في فضاءي الكتابة والقراءة. وهكذا استند الخطاب الرحلي في كتاب «من ذكريات مسافر» إلى عمل توثيقي كبير ومعقد، ولكنه أفلت من سلطة جنس الرحلة مفضّلا الاقتراب من جنس المذكرات من خلال إعادة التشكل ومن خلال البنية السردية التي يمكن اعتبارها نظاماً من التواصل وليس مجرد عرض للأحداث. ولذلك جاز لنا أن نرى في هذا الكتاب محاولة إبداعية ناضجة تكرِّس علاقة نصٍ بنص. وبذلك فإن تفاعل العلاقات الداخلية لبنيات نصٍ إبداعي يعتبر حصيلة بناء معقد لخطابات ذات قدرة على التخفي والتلون والتكيف، فالمذكرات ترعرعت وارتوت من دائرة الرحلة وتجلت أيضاً في ثقافة الكاتب مبكراً منذ مستهل السرد، بل إنها جسدت البعد الجمالي في البنية السردية، وأسهمت في التفاعل مع البنيات الجوهرية لهذا الجنس أو ذاك.