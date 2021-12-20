أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين) إتاحة حجز مواعيد التطعيم بالجرعة التنشيطية المعززة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بعد مرور 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، وذلك نظرا لأهمية الوقاية من المتحورات، وآخرها متحور «أوميكرون».

ووفقا لموقع إحصاءات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة في السعودية منذ بدء التطعيم بلقاحات كورونا وحتى اليوم 48,417,442 جرعة، منها 24,880,395 جرعة أولى، و22,948,237 جرعة ثانية، و588,810 جرعة منشطة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح مطلع ديسمبر الجاري، بأنه بدايةً من 29 جمادى الآخرة 1443 الموافق 1 فبراير 2022، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا»، لكل من مضى على تلقيه الجرعة الثانية 8 أشهر أو أكثر، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر، لتعمد وزارة الصحة إلى التوضيح بأن الجرعة التنشيطية متاحة لمن أكمل 6 أشهر من الجرعة الثانية، إلا أنه ولأهمية الوقاية من متحورات كورونا، ولزيادة الجهود في مواجهة الجائحة، فقد قلّصت وزارة الصحة الفترة إلى 3 أشهر.

يذكر أن المنحنى الوبائي لفايروس كورونا في السعودية قد بدأ في الارتفاع بعد تزايد الإصابات اليومية المؤكدة بالفايروس، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 146 إصابة جديدة في يوم واحد.