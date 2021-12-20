أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، قراراً إداريّاً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «وحدة التداوي بالطب البديل والتكميلي»، ترتبط بعميد كلية الصيدلة؛ وذلك لتكون مرجعاً علمياً موثوقاً للمرضى والممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص في مجال الطب البديل والتكميلي، وتساهم في تقنين الممارسات وتوجيه المرضى للطرق الصحيحة والآمنة للاستشفاء في هذا المجال.

وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري، أن مهام الوحدة تتمثل في تقديم خدمات استشفائية فعالة وآمنة من خلال افتتاح عيادات متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعمل الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الطب البديل والتكميلي، إضافة إلى تدريب وتأهيل الممارسين في مجالات الاستشفاء بالطب البديل والتكميلي من خلال الدورات، وورش العمل والمؤتمرات والدبلومات، وتقديم الاستشارات المتخصصة المبنية على الأدلة للممارسين وأفراد المجتمع، كذلك رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول الطب البديل والتكميلي؛ وذلك من خلال التوعية عبر الوسائل المختلفة. يُذكر أن الوحدة تضم 4 أقسام متخصصة، هي قسم التوعية وخدمة المجتمع وقسم التدريب والتعليم وقسم الاستشارات الطبية وقسم الأبحاث العلمية.