توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم (الاثنين) تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تصاحبها تقلبات جوية بدءاً من اليوم الاثنين حتى الخميس القادم.

وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل)، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية.

وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلم/ساعة مثيرةً الأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، اليوم وغداً (الثلاثاء)، ويمتد التأثير ليشمل مناطق: القصيم، الشرقية، الرياض يومَي الثلاثاء والأربعاء، ولا يستبعد تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

ومن المتوقع أن تتسبب الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، رابغ) في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف اليوم وغداً.

كما لا تزال الفرصة مهيأة اليوم لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ويمتد التأثير ليوم غد الثلاثاء بأمطار متوسطة في مجملها إلى أجزاء من منطقتَي (حائل، القصيم) وشمال منطقتَي (الرياض، والشرقية)، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة اليوم على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان).