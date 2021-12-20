افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع «الواجهة البحرية بمحافظة البرك»، بحضور رئيس البلدية، وعدد من مديري إداراتها.

وأكد أمين عسير، بأن مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية، وساحلية، ويُعد من المشاريع التطويرية في عسير، والتي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين، مضيفاً بأن على زوار الحدائق والمتنزهات، مسؤولية في الحفاظ على الممتلكات العامة. ثم تَجَوّل في مرافق المشروع، واطلع على ما يحويه من خدمات نفّذتها البلدية على مساحة 35 ألف متر مربع؛ في إطار تنفيذ المشاريع البيئية والترفيهية في المناطق الساحلية ذات الأثر الإيجابي، حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وأكد رئيس بلدية البرك متعب القحطاني، بأن نجاح مشروع الواجهة البحرية، جاء بدعم متواصل من أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني. وأضاف، أن الواجهة ستُسهم في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة؛ في إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير خيارات أوسع أمام سكان وزوار محافظة البرك، للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وقال رئيس بلدية البرك، إن البلدية مستمرة في تنفيذ المشاريع الخدمية؛ بما يتواءم مع تطلعات المواطنين والمقيمين، فيما تم تزويد الواجهة البحرية بمواقع ترفيهية خاصة للأطفال، وتخصيص ممشى للدراجات الهوائية بطول 340 مترا طوليا، وممر مشاة بطول 340 مترا طوليا، وتزيينها بـ 80 إضاءة ديكورية، و 600 من الإضاءات الأرضية الديكورية، والتي أضافت جمالية أكبر للمشروع، وبلغت مساحة المسطحات الخضراء أكثر من 9 آلاف متر مربع موزعة على كافة المشروع إلى جانب زراعة 52 نخلة، وعدد الممرات 3، كما تمت تهيئة مواقف سيارات تستوعب أكثر من 140 سيارة بالمشروع، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من دورات المياه.