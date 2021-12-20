اضطرت السلطات الصحية في مقاطعة نيو ساوث ويلز - أكبر مقاطعات أستراليا اكتظاظاً بالسكان - إلى تقديم اعتذار علني أمس للمطربة الأسترالية دلتا غودريم (37 عاماً)، عن استخدامها صورتها من دون إذن، في إعلان يحض على التعجيل بالحصول على الجرع التنشيطية من لقاحات وباء كوفيد-19 العالمي. وظهرت صورة غودريم في الإعلان ورأسها مستهدف بإبرتي لقاح! وشنت المغنية الأسترالية الشابة هجوماً عنيفاً على الهيئة الصحية لمقاطعة نيو ساوث ويلز، منددة باستخدام صورتها في الإعلان الذي نشرته الهيئة على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي. واضطرت الهيئة الصحية إلى نشر اعتذار علني على الموقع نفسه، أبدت فيه أسفها على استخدام صورة غودريم من دون إذنها. وجاء في الاعتذار: «نعتذر بشدة لدلتا غودريم عن استخدامنا صورتها في إعلاننا. كنا نحسب أننا بشكل لا يخلو من الطرافة. لكننا بدلاً من ذلك تسببنا في الإساءة إليها». ووصفت غودريم توجيه إبرتي لقاح صوب رأسها بأنه أمر «مزعج». وجاء في اعتذار السلطات الصحية في سيدني أن استخدام صورة غودريم بتلك الطريقة كان خطأ في التقدير. ويذكر أن دلتا غودريم واجهت مواقف محرجة مراراً بسبب تطابق اسمها الأول مع سلالة دلتا المتحورة من فايروس كورونا الجديد. وقالت في مقابلة تلفزيونية أخيراً إنها تنفست الصعداء لأن اسم سلالة أوميكرون الجديدة غدا على الأفواه بدلاً من دلتا. وأضافت في مقابلتها مع شبكة «صن رايز» أنها على رغم عدم ارتياحها إلى استمرار نازلة كورونا، إلا أنها سعيدة بتضاؤل العناوين الرئيسية التي تذكر الاسم «دلتا»، مع هيمنة أوميكرون. وطالبت المسؤولين بالتخلص من سلالة دلتا، «لأني موجودة على قيد الحياة قبلها بكثير».