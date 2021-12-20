اضطرت الجهات المنظّمة لمسابقة اختيار ملكة جمال العالم في سان خوان ببورتريكو إلى إلغائها، بعد إصابة عدد كبير من المرشحات بفايروس كوفيد-19. وكان مقرراً إجراء المنافسات النهائية للمسابقة الخميس القادم. غير أن مقدم برنامج المسابقة بيتر أندري قال إنه قبل بضع ساعات من إجراء التصفية النهائية بين ملكات جمال بلادهن، تم اكتشاف إصابة 23 حسناء من بين 97 متنافسة. وأعربت ملكة جمال بريطانيا رحمة موثاميا (25 عاماً) عن شعورها بخيبة أمل شديدة من إلغاء المنافسة، بعد اختيارها ضمن أجمل 30 منافسة كان سيتم اختيار ملكة جمال العالم منهن. وأضافت رحمة، وهي من أحد أحياء شمال العاصمة البريطانية لندن، أن خيبة الأمل نابعة من أن المتنافسات قطعن جميع الأشواط السابقة، وقمن أخيراً بتجربة (بروفة) ضخمة للحفلة الختامية للمسابقة الـ70 لإعلان ملكة جمال الكون. وأضافت أنها مكثت شهراً كاملاً في بورتريكو للتدرب على برنامج المنافسة النهائية؛ برفقة مديرة منافسات ملكة جمال بريطانيا أنجي بيزلي.