كشف لـ «عكاظ» رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج بأنه سيتم مع بداية عام 2022 تخصيص مطارات القنفدة، الطائف والقصيم، وتتبعها مطارات أخرى، تماشيا مع تحويل أصول 22 مطارا إلى شركة المطارات القابضة، وهي خطة مهمة بشأن التخصيص على أن تكون هيئة الطيران المدني وفقا لتوجيهات المقام السامي مشرفه ومنظمة وأن تتولى الشركة القابضة تخصيص وتشغيل المطارات.

وأضاف الدعيليج: أنه يتم حاليا عمل الدراسات الاقتصادية والفنية للعديد من المطارات بمناطق المملكة، مشيدا بإنجاز المحطة الخاصة بالشحن الذي تحول من حلم إلى واقع، بفضل إستراتيجية الطيران التي وضعها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت كافة المجالات.