رأس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اجتماع رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة عسير، لاستعراض جهود البلديات لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري للربع الرابع، وما تم إنجازه للعام 2021م وذلك بمقر بلدية البرك.

وأكد سعي أمانة المنطقة وبلدياتها في رفع وتيرة الأعمال البلدية التي من شأنها الحد من التشوهات البصرية في المنطقة، وضرورة متابعة الأحياء ذات البلاغات الأعلى رصداً، وتكثيف جانب المعالجة، والوقوف عليها لتسريع آلية العمل فيها، والرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة المعالجات وفقاً للأدلة والمواصفات المعتمدة في معالجة عناصر التشوه البصري، وسرعة مباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري، من أجل إبراز صورة مميزة للمنطقة ومدنها.

واستعرض خلال اللقاء، جهود البلديات بأعمال معالجة عناصر التشوه البصري، ومباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري، كما استعرضت البلديات نسبة البلاغات في الأحياء خلال الفترة الماضية والحالية، كلّ بلدية على حدة، مشدداً على ضرورة الاستمرارية بهذه الهمة والنشاط والتي بدورها حققت نتائج عالية في تحسين المشهد الحضري في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مع رفع مستوى الوعي بخطر مظاهر التشوه، وإشراك المجتمع بآلية الرصد، وتفعيل الحملات التثقيفية.

وناقش المشرف العام على المشهد الحضري في الأمانة المهندس خالد العمري، أعمال المركز، ومراجعة أولويات البلديات، وخطتها في تنفيذ المشاريع، واستعراض تقارير الاشراف على المشاريع القائمة، فيما استعرض مدير مكتب تحقيق الرؤية بالأمانة المهندس إبراهيم آل مداوي، جائزة التميز البلدي والتي تعطى وفق مؤشرات الأداء الإستراتيجي والالتزام بمعايير المشهد الحضري، مؤكداً أن الجائزة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وخلق روح التنافس بين البلديات لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق المستهدفات المطلوبة في برامج الرؤية.

يُذكر أن بلديات سراة عبيدة، ومحايل عسير، وظهران الجنوب جازة على جائزة التميز البلدي عن فئات أ و ب و ج، وبلديات البشائر، ورجال ألمع، والصبيخة على ذات الجائزة عن فئات د و ه.