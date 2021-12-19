أكد «حساب المواطن» أن التسجيل في البرنامج مازال معلقا، إذ إن التعليق تم وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، موضحا أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل، في حين تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وشدد «حساب المواطن» أنه يستثنى من تعليق التسجيل، إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين، إذ يمكن إضافتهم عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط http://ca.gov.sa، وفق الخطوات التالية: «تفاصيل الطلب»، ثم «بيانات التابعين»، ثم «إضافة التابعين»، ثم الضغط على «إضافة» ثم «حفظ».

وأشار إلى أن في حال عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوما، فيتم إيقاف حسابه في البرنامج، كما تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

يذكر أن التسجيل في برنامج «حساب المواطن» كان متاحا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.