أقامت الملحقية الثقافية السعودية بمقرها في ‫فيينا‬ احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية‬ بحضور نائب رئيس بعثة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ‫النمسا عبدالرزاق السعدون بحضور جمع من الأساتذة والطلبة المختصين والمهتمين باللغة العربية‬ من ‫جامعتي فيينا‬ وغراتس‬.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية للملحق الثقافي الدكتور محمد باعشن تحدث فيها عن مكانة اللغة العربية وأهميتها لدى قيادات المملكة في الماضي والحاضر، والجهود العظيمة التي تُبذل في سبيل خدمتها ونشرها عبر المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة، مشيراً في كلمته إلى دور الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبير في تعليم ونشر اللغة العربية بكلياتها ومعاهدها داخل وخارج المملكة للناطقين وغير الناطقين بها بإشراف ودعم وزارة التعليم، إضافة إلى الدور البارز في خدمة ‫اللغة العربية من قبل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية.

وشارك الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي بكلمة خاصة بمناسبة احتفالية الملحقية باليوم العالمي للغة العربية.

وتخلل الاحتفاء ندوة غنية بالمعلومات والتجارب بعنوان اللغة العربية والتواصل الحضاري‬ قدّمها كل الدكتورة ألكسندرا مارتش من جامعة فيينا والدكتورة جزيلا كيتسلر من جامعة غراتس، عقبها بعض المشاركات والمداخلات الجميلة والثرية من قبل الضيوف ودارت بعض النقاشات الغنية المتعلقة باللغة العربية‬ وتعليمها وتعلّمها والتحديات التي تواجه غير الناطقين بها.

كما شارك مجموعة من طلبة ‫اللغة العربية‬ غير الناطقين بها مسبقاً حضورياً وعبر الفيديو بتجاربهم في تعلمها والتحديات التي واجهتهم والمكتسبات الكبيرة التي استفادوها. وفي ختام الاحتفاء تم استضافة أساتذة وطلبة ‫اللغة العربية‬ والحضور في الخيمة العربية وتناول التمور والقهوة ‫السعودية‬.