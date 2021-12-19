برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، تنطلق غداً (الإثنين) فعاليات «ملتقى الوطن للإبداع السعودي» بمشاركة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، للتميز في العمل الاجتماعي، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فرع نجران، وجامعة نجران، وإدارة تعليم المنطقة، ومجلس شباب نجران، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر أربعة أيام.

ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من المفكرين، والخبراء، والمختصين، والإعلاميين من المملكة ودول الخليج العربي، إلى اكتشاف ودعم وتبني المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة لهم لتنظيم وإدارة الملتقيات، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية شبابية، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة شباب الوطن.

ويشتمل برنامج الفعالية على أوراق عمل، وندوات، ومنصات حوارية، وأنشطة اجتماعية، وفعاليات تراثية، وحرف يدوية، ومعارض مختلفة، ونوافذ إعلامية خاصة، إضافةً إلى مسابقة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، لدعم المبدعين والمبدعات، إلى جانب تكريم أُسر وأبناء الشهداء، ورواد العمل الاجتماعي، وكذلك الفن التشكيلي المقام في ساحة النافورة التفاعلية - طريق الملك سعود- الذي يُركز على إبداعات الفنانين في المنطقة وعرض أعمالهم، وأيضاً «ليلة حمى الثقافية»، وتشمل عدة فعاليات كالفنون التشكيلية، والفنون الشعبية، ومسابقة الخط العربي.