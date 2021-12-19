كشفت السفارة السعودية في جمهورية المالديف اشتراطات الدخول إلى أراضيها لغرض السياحة، وهي إبراز نتيجة فحص PCR سلبي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة (يستثنى منها من هو أصغر من سنة)، وتعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني https://imug.immigration.gov.mv/ethd خلال 48 ساعة قبل الوصول، وإظهار حجز السكن لفترة الإقامة في جمهورية المالديف مع تذكرة السفر للعودة.

ونوهت السفارة إلى أن جمهورية المالديف علقت الدخول إلى أراضيها للقادمين من (جنوب أفريقيا، بوتسوانا، نامبيا، زمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إستواتيني)، والمسافرين الذين كانوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما أو عبروا من خلالها لأكثر من 12 ساعة.

ودعت السفارة السعوديين إلى التأكد من الاحتفاظ بنسخة من بيانات جرعات التطعيم من خلال التطبيقات المعتمدة لدى السعودية؛ لاشتراط بعض المرافق في المالديف للتحقق من ذلك من هم في سن 12 عاما فأكثر، كما أنه عند الإقامة في الجزر السكانية يجب التأكد من تعليمات الدخول والخروج منها، حيث تطلب السلطات عند المغادرة من تلك الجزر تقديم فحص PCR سلبي، كما يجب التأكد من الخطوط الجوية الناقلة عند العودة إلى المملكة عما إذا يتطلب الأمر فحص PCR سلبي وأي متطلبات أخرى للسفر والصعود إلى الطائرة.

وأشارت إلى أنه عند التنقل بالطيران الداخلي والبحري (من وإلى المطار) في المالديف، ينبغي التأكد من الإجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة للصعود، حيث تطلب السلطات تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR، أما في حال ثبوت إصابة الشخص أثناء إقامته في جمهورية المالديف بفايروس كورونا فإنه سيتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقته الشخصية ووفقا للإجراءات المعمول بها في المالديف.

ودعت السفارة، السياح، إلى التواصل مع الخطوط الناقلة أو الرجوع لأنظمة الدخول لجمهورية المالديف المنشورة في البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة https://tourism.gov.mv ومصلحة الهجرة https://immigration.gov.mv، وذلك لمعرفة المستجدات للمتطلبات عند السفر.

وكشفت السفارة السعودية لدى جمهورية المالديف أن أيام العمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء، موضحة وسائل التواصل معها كالتالي: الهاتف (9603333743+)، الفاكس (9603333740+)، جوال شؤون السعوديين (9607960499+)، البريد الإلكتروني للسفارة mdemb@mofa.gov.sa، الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (96692003334+).