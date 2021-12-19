كشفت وزارة الجارة 4 شروط تجب مراعاتها عند شراء أجهزة التدفئة المنزلية، خصوصا في ظل موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام الحالية.

وأفادت «التجارة» أن الشروط تتمثل في ما يلي: ألا تتجاوز قدرتها 2500 واط، ووجود زر أمان في حال السقوط، وأن تتضمن حاجز حماية للأطفال لمنع الملامسة المباشرة، وألا يقل ضمان المدفأة عن سنتين.

وفي السياق ذاته، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة، وعدم ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم، ومتابعة الأطفال وعدم تركھم بمفردھم حتى لا يعبثوا بھا.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى توخي الحيطة والحذّر في مثل ھذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتھم.