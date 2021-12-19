أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 116 حالة مؤكدة وتعافي 96 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 34 حالة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 550.738 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 539.981 حالة.وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8861 حالة.من جهة أخرى، أوصت هيئة الصحة العامة في السعودية «وقاية» الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وخصوصاً للدول عالية المخاطر؛ نظراً لما يشهده العالم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض (كوفيد-19) وظهور متحور (أوميكرون)، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.ودعت المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة 5 أيام.