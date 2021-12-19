234 طالباً وطالبة، بينهم 93 سعودياً وسعودية، احتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بتخريجهم مساء أمس الجمعة، في ساحة الاكتشاف في مقر حرمها الجامعي في بلدة «ثول» -90 كيلاً شمال محافظة جدة- وسط بهجة غامرة من الخريجين الذين يشكلون عدداً كبيراً من الجنسيات المتنوعة والمختلفة، والذين شاركتهم عائلاتهم وذووهم الحضور والفرحة الكبيرة.وتقاسم برنامجا الماجستير والدكتوراه عدد الخريجين بـ148 طالباً وطالبة لدرجة الماجستير، و86 خريجاً وخريجة لدرجة الدكتوراه، إذ يمثل الخريجون والخريجات أقسام الجامعة الثلاثة وبرامجها المختلفة.وكان الحفل الثاني عشر الذي نظمته جامعة كاوست البارحة لخريجيها في دفعتي 2020 - 2021 بعد 12 عاماً من افتتاحها سنة 2009، قد رجح قسم العلوم والهندسة الفيزيائية كأكثر أقسام الجامعة في عدد الخريجين الذي بلغ 95 طالباً وطالبة، في حين وصل خريجو وخريجات قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية إلى الرقم 76 خريجاً من الجنسين، مقابل 63 خريجاً وخريجة في قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية.وسلم رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان شهادات الماجستير والدكتوراه للخريجين، بعد أن رحب بهم في كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «بصفتي رئيسًا لكاوست، ونيابة عن أسرة الجامعة بأكملها، أود أن أهنئكم على هذا الإنجاز الرائع وشرف الانضمام لقائمة خريجي كاوست. لقد اخترتم أن تكونوا علماء ومهندسين لإدراككم بمدى حاجة العالم الحقيقي لكم اليوم، واخترتم كاوست لإيمانكم بدورها الكبير وقناعتكم بجهودها لمعالجة أصعب مشاكل العالم». واختتم البروفيسور تشان حديثه بتهنئته للخريجين والخريجات قائلاً: «أود أن أهنئ كل واحد منكم، وأن أشارك أساتذتكم وعائلاتكم وأحبائكم فرحة هذا الإنجاز. نحن جميعًا فخورون جدًا بكم اليوم، ونعلم أننا سنكون أكثر فخراً بما ستحققونه في المستقبل».أما كلمة الخريجين فقد قدمتها د. أنطونيا شوغر، مؤكدة أن حفل التخرج الثاني عشر لجامعة «كاوست» هو مناسبة خاصة «لتكريم الجهود المتميزة لخريجي دفعتي الذين تحلوا بالعزم والقوة والتصميم خلال فترة الجائحة، متسلحين بشغف العلم والابتكار وبأحدث التقنيات والتوجيهات الاستثنائية من هيئة تدريس رائعة دأبت على تشجيعنا لبذل المزيد ودفع آفاقنا العلمية في كل يوم. لقد حولتنا كاوست لباحثين وعلماء باهرين».وكانت الدكتورة شوغر قد انضمت إلى مركز علي النعيمي لأبحاث وهندسة البترول في كاوست في عام 2018، وأكملت درجة الدكتوراه في برنامج موارد الطاقة وهندسة البترول في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية مع الأستاذ المشارك حسين حطيط. كما تعاونت بنجاح في أبحاث البوليمر مع البروفيسور ساتوشي هابوتشي من قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية، خاصة في دراسة البوليمرات الأكثر استخدامًا في صناعة النفط.وألقى معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، كلمته كضيف شرف لحفل التخرج، أثنى فيها على الخريجين وشجعهم على مواصلة العطاء في مسيرتهم المهنية في المستقبل.