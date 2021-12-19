حددت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطوات استخدام جهاز الإنعاش القلبي الذي تم تدشينه في الحرم المكي كمرحلة أولية من خلال ١٥ جهازاً لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية للحجاج والمعتمرين والمصلين. وبينت الهيئة أنه يتم تشغيل الجهاز من خلال الضغط على زر التشغيل واتباع تعليمات الأوامر الصوتية أو الرقمية الظاهرة على شاشة جهاز الصدمات وإزالة الملابس من صدر المريض، ومسح وتجفيف الصدر في حال وجود أي تعرق أو بلل.والمرحلة الثانية تجهيز الأقطاب وإلصاقها في المكان المحدد وتوصيل كيبل الأقطاب بالجهاز حسب العمر والوزن (الأطفال أقل من 8 سنوات أو الوزن من ٥ إلى ٢٥ كيلوغراما)، والتأكد من عدم لمس المريض ليتمكن الجهاز من تحليل نبضات القلب وانتظار أوامر الجهاز. والمرحلة الثالثة لتشغيل الجهاز تتمثل في إعطاء الصدمة الكهربائية (حسب توجيه الجهاز)، وإن كان المريض بحاجة لصدمة كهربائية سيأمر الجهاز بذلك من خلال أمر «الضغط على الزر»، وفي هذه الحالة يجب عدم لمس المصاب بتاتاً حتى لا يصاب أي شخص بصعق كهربائي بعد الصدمة وإذا لم ينصح الجهاز بإعطاء أي صدمة كهربائية يجب استئناف الإنعاش القلبي الرئوي فورا لحين وصول الإسعاف أو عودة النبض والتنفس إلى المريض. وكانت هيئة الهلال الأحمر دربت ٦٠٠ من العاملين في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ورئاسة الحرمين في كيفية التعامل مع الجهاز على أن تتم زيادة عدد الأجهزة إلى ٥٠ جهازاً لتشمل كافة أرجاء المسجد الحرام في المرحلة الثانية.