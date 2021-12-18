حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالبة ندى الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها الميدالية الذهبية «مسار البيئة» في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات بماليزيا «ITEX2021»، فيما حققت الطالبة رغد العسيري من مدارس المناهل الأهلية بأبها الميدالية الفضية «مسار التعلّم الرقمي»، في المعرض ذاته.

وهنأ مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري الطالبتين لقاء تحقيق هاتين الميداليتين، مثمناً جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة الموهوبات، وجامعة الملك خالد، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.