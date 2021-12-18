تستضيف جامعة نجران ضمن فعاليات ملتقى الوطن للإبداع السعودي بعد غد (الأحد) منصة حوارية بعنوان «الإعلام والإبداع الاجتماعي» بمسرح الجامعة الرئيسي.

وتتناول المنصة الحوارية التي يقدمها نخبة من الإعلاميين والكتاب مدى تأثير الإعلام في رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، وكيف يمكن تسخير وسائل الإعلام لتفجير الطاقات الإبداعية لدى الشباب، ودور الإعلام في تبني ونشر ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد في اكتشاف المبدعين وتقديم أفكارهم لخدمة المجتمع.