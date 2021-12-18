أعلنت وزارة الحج والعمرة بأنه لا يُسمح بدخول الكعبة، كما أنه لا يوجد في تطبيق «اعتمرنا» خدمة حجز موعد لاستلام الحجر الأسود، مؤكدة أن إمكانية استلام الحجر الأسود تخضع لأنظمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن التواصل معهم للمزيد من المعلومات.

وفي وقت سابق، كانت قد أفصحت مصادر بأنه سيتم تنظيم خدمة حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، والصلاة في حجر إسماعيل، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وذلك بعد إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين في المسجد الحرام.

وتفاعلت «الحج والعمرة» مع مقترح بشأن الاستفادة من الحواجز الموجودة في صحن المطاف لتنظيم الدخول والخروج لتمكين المعتمرين وغيرهم من استلام الحجر الأسود، مشيرة إلى أنه تم توجيه المقترح للجهات المختصة.