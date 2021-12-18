كشفت وزارة الصحة صحة ما يتم تداوله حول تعارض مشروب «الكركديه» مع الحبوب والأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثير ضغط الدم على إمكانية تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت: «بشكل عام لا تتوفر أدلة علمية كافية تفيد بفعالية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع»، داعية إلى التواصل معها على الرقم المجاني (937) - استشارات طبية - تحويلة رقم (4) وذلك للمزيد من التوضيح ومعرفة قياسات الضغط إذا كانت طبيعية أو مرتفعة أو منخفضة، متمنية للجميع الصحة والعافية.

وأكدت «الصحة» أن ضغط الدم الطبيعي للشخص غير المصاب بارتفاع الضغط يكون 120/80 ملم زئبقي وأقل، بحيث لا يقل ضغط الدم الانقباضي عن 90 ملم زئبقي أو ضغط الدم الانبساطي عن 60 ملم زئبقي.

أما في ما يخص إمكانية تلقي لقاحات كورونا للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، مثل الضغط، شددت «الصحة» على أن الأمراض المزمنة لا تُعد من موانع تلقي لقاح فايروس كورونا، فيما نصحت بإخبارالطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل قبل أخذ اللقاح، وما إذا كان المريض يعاني مرضاً مزمناً، مثل: السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الربو، ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.