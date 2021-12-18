أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير الأمير محمد بن سلمان؛ المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع «وسط جدة» («نيو جدة داون تاون» سابقاً)، بإجمالي استثمارات يصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها. ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع «وسط جدة» في إطار اهتمام ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة.

ويستهدف مشروع «وسط جدة» تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ47 مليار ريال بحلول 2030، حيث سيضم المشروع 4 معالم رئيسية عالمية هي «دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية»، إضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، كما ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة «سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية» بمعايير عالمية، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة، كما سيضم المشروع مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق.

واعتمد المشروع تصاميم عصرية بمعايير عالمية مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة الحجازية الأصيلة مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات العالمية، بحيث تصبح «وجهة ذكية» تعتمد على التقنيات المبتكرة، إضافة إلى اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث شارك في تصميم المخطط العام أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون 5 من أفضل دور الخبرة في العالم.