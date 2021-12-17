تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يقام غداً (السبت) ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، بحضور أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الدعم اللامحدود لمجال الفروسية والخيل العربية، قائلاً «إن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج الخيل العربية، وهذا بفضل الله ثم الدعم الذي تجده الخيل من القيادة الرشيدة، حيث نحتفي بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في العرض الدولي لتكريم الفائزين، وختام هذا المحفل الكبير الذي تشرف المركز بإقامته باسم المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه -».

من جانبه ثمن مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لكافة أعمال العرض الدولي، وحرصه على إقامة هذا العرض بما يواكب تطلعات القيادة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن.

ويشهد اليوم الختامي 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ (مهرات وأمهار وأفراس وفحول)، و6 بطولات لجمال الخيل العربية (أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2 و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول)، حيث تواصلت أمس المنافسات التأهيلية، وأقيمت فئتا الأمهار والفحول، وحقق المهر «سي آم إمادوس» لمربط الوطن المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين المجموعة (أ)، ونال المهر «شامخ أ» لمربط أجود المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المهر «شامان العريب» لمربط العريب.

وفي فئة الأمهار عمر السنتين المجموعة (ب) حقق المركز الأول «ع ج فايق» لمربط تالا، ونال المركز الثاني «دي دنادن» لمربط العروبة، وجاء في المركز الثالث «كريم الخالد» لمربط نسايم.

وحقق مربط سما نجد المركز الأول عبر متباهي الهواجر في فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ونال المركز الثاني المهر «أس جي صعود» لمربط الهوايل، ونال المركز الثالث المهر «صادح الخالدية» لمربط المجد. وفي فئة الفحول من عمر 4 إلى 6 سنوات فئة (أ)، حصل على المركز الأول الحصان «أمير الريح» لمربط الريح، ونال المركز الثاني «جي سي مشاغب» لعبدالله العريفي، والمركز الثالث «جسار البداير» لمربط البداير.