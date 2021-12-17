وجه صاحب السمو ‫الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخبر، الذي وقع اليوم (الجمعة) ونتجت عنه إصابة 5 حالات، منهم ثلاث نساء ورجل وطفل (جميعهم مواطنون) بإصابات متفرقة.

كما وجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي برفع نتائج التحقيقات حول الحادثة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.