رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة عامة وعن أهالي محافظة جدة على وجه الخصوص، شكره للقيادة الرشيدة، بمناسبة إطلاق المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع «وسط جدة» (نيو جدة داون تاون - سابقا).

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «يسعدني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان على إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة ومكوناته التي ستحقق - بمشيئة الله - المزيد من التطور والرقي بأحدث الطرق العصرية والحضارية، ولمدينة جدة نهضة اقتصادية متنوعة تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون تحقيقا لرؤية 2030، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -».

واختتم سموه برقيته بالقول: أسأل المولى - عز وجل - أن يحفظكم ويسدد جهودكم وأن يبارك في ما تقدمونه، حفظكم الله للوطن والمواطن.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة في برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير: «يسعدني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان على إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة وما سيحققه ذلك من صناعة وجهة عالمية في قلب جدة باستثمارات داخلية وخارجية ستسهم في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية، ولها الأثر المباشر على جودة الخدمات لزوار وأهالي مدينة جدة، وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود سموكم الكريم لتحقيق رؤية 2030، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -».

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - بمناسبة إطلاق المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع «وسط جدة» (نيو جدة داون تاون - سابقا).

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، الذي سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة لتكون محافظة جدة واجهة عالمية جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على الأصعدة كافة، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون، بمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد - يحفظه الله -، سائلا المولى - عز وجل - أن يحفظكم وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره».

ورفع الأمير بدر بن سلطان برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، جاء فيها: «يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، التي ستكون واجهة عالمية جاذبة تسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ما يوفره المشروع من بيئة محفزة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود سموكم الكريم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله».