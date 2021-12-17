توزيع 5000 مظلة بين المصلين في الحرم المكي.

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الجمعة)، 5 آلاف مظلة على المعتمرين، والمصلين، والعاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة «مظلتك بين يديك» أحد برامج حملة الرئاسة التي أطلقتها بعنوان «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».

وتأتي المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن، والصحة، والمتطوعين، داخل المسجد الحرام وساحاته.

وذكر رئيس اللجنة جنادي مدخلي إن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - ومواكبة رؤية المملكة 2030، ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع.