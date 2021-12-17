ثمّن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي إطلاق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمشروع «وسط جدة» وتطوير وجهة عالمية في قلب جدة.

وأوضح التركي أن مشروع وسط جدة يؤكد اهتمام ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، ومتوافق مع رؤية المملكة 2030، إذ يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة مطلة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية لمدينة جدة.

مضيفاً أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي مع تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

كما يستهدف مشروع «وسط جدة» تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة «سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية، سكنية» بمعايير عالمية.