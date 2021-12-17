وصلت اليوم (الجمعة) الطائرتان الإغاثيتان الثالثة والرابعة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية للشعب الأفغاني الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة، التي امتدت إلى 77 دولة حول العالم.

وكانت قد وصلت أمس (الخميس) طائرتان إغاثيتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما 1647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية، بوزن إجمالي 65 طناً و746 كيلوغراماً، سلمها فريق المركز لنائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الحاج محمد الطيب، بحضور القنصل السعودي في أفغانستان مشعل الشمري.

يذكر أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة يتكون من 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها 197 طناً و238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 5022 سلة غذائية و576 حقيبة إيوائية لدعم الشعب الأفغاني.