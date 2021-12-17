برعاية أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير تركي بن طلال، دشن محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، مساء أمس (الخميس)، يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد من أسر وأبناء ذوي الشهداء فعاليات «سعودي بارك» بحضور الرئيس التنفيذي لراما المستقبل المنظمة للفعاليات مثيب بن عبدالرحمن المعاوي. وتجول محافظ محايل ومرافقوه داخل الفعاليات التي تستمر 90 يوماً، وتضم عدداً من المحلات، و11 ركناً متنوعاً للأسر المنتجة، وكذلك الأكلات الشعبية والملابس التي تمت حياكتها يدوياً، والبخور والعطور من أعمال الأسر المنتجة، ويضم أيضاً حديقة حيوان وألعاباً متنوعة ومسرحاً للطفل.

كما قام المحافظ ومرافقوه بزيارة ركن الضمان الاجتماعي وخيمة الأسر المنتجة وخيمة السيرك، فيما كرم المحافظ أبناء شهداء الواجب.