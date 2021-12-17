شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة رفحاء بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان محمد غانم الشمري، الشخصية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، الذي اشتهر برواية القصص والأشعار والمواعظ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد تعرضه لحادث مروري أثناء توجهه وأسرته من رفحاء إلى الرياض مساء أمس (الخميس).

وفور وقوع الحادثة، ضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بالرثاء وعبارات الوداع للفقيد الشمري، الذي مازالت لقطاته المصورة في «سناب شات» معروضة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وتظهر تجهزه للرحلة الأخيرة في دنياه، مطالبا متابعيه بالدعاء له ولأسرته بأن يصلوا بالسلامة، إلا أن القدر كان أسبق.

وأظهرت مقاطع مصورة على «تويتر» وكافة منصات التواصل الاجتماعي احتشاد الجموع الغفيرة لتشييع الفقيد إلى مثواه.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة الشمري، وطفلته حلا ذات الأعوام الخمسة، وطفله الرضيع يوسف البالغ من العمر 7 أشهر، فيما ترقد زوجته في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك وفقا لما كشفه منيف الدليمي، أحد أصدقاء الشهير «الشمري» لـ«العربية».