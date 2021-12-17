كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن المرأة المطلقة تعود إلى سجل الأسرة الخاص بوالدها عند تنفيذ واقعة الطلاق، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم تسجيل الواقعة فيمكن مراجعة مكاتبها لتسجيلها بإحضار صك الطلاق.

وفي حال رغبة الزوج بإصدار صك الطلاق بعد تسجيل الواقعة إلكترونياً وتحديث الحالة في «أبشر» وامتلاكه وثيقة طلاق إلكترونية، أفادت «الأحوال المدنية» بأن عليه التواصل مع وزارة العدل للحصول على الصك.

وأكدت أن بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم إصدار «سجل أسرة للأمهات» مستقل عن الأب من خلال منصة «أبشر» وإيصاله عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، فيما لا يمكن للأجنبية المطلقة استخراج سجل أسرة حتى وإن كان لديها صك حضانة للأطفال.

وأوضحت أن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات تُمكّن المرأة من الحصول على سجل أسرة مستقل لها ولأبنائها دون زيارة «الأحوال المدنية»، وذلك عبر منصة «أبشر»، ويتم إيصاله إلى العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، ويضم السجل كل الأبناء ويعتبر وسيلة إثبات رسمية تمكن الأم من مراجعة الجهات الحكومية والخاصة التي تطلب تعريفا لهم مثل المدارس والمستشفيات.

وأفادت بأن خطوات طلب الخدمة كما يلي: تسجيل الدخول عبر الحساب في منصة «أبشر»، ثم من تبويب «خدماتي» اختيار «خدمات»، ثم «الأحوال المدنية»، ثم «خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات».