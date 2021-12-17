اتُّخِذَت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة شرطة القصيم: القبض على مواطن سطا على محلين وسرق أجهزة إلكترونية أخبار الجمعة 17 ديسمبر 2021 09:37 «عكاظ» (جدة) 400 مشاهدة الجاني بعد القبض عليه وتظهر الأجهزة المسروقة التي تم استردادها (الأمن العام) -A +A «عكاظ» (جدة) صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه اتُّخِذَت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > شرطة منطقة القصيم جرائم السرقة في القصيم سرقة محلات تجارية في القصيم القبض على مرتكبي جرائم السرقة عقوبة جرائم السطو