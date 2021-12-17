صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه اتُّخِذَت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.