اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، برئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بورغ برينده.وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من المواضيع والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية 2030. حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في المنتدى.من جهة ثانية، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، الى ملك مملكة بوتان الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك،، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.