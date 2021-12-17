أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، بجهود المملكة العربية السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم لشعب اليمني من أجل تخفيف معاناته جراء أزمته الإنسانية الراهنة، مشيراً إلى أن المملكة لا تعد مانحاً مهماً لليمن فحسب، بل لكافة دول العالم ذات الاحتياج. وأضاف عقب زيارة قام بها أمس لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض، بالإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة عبر المركز في اليمن؛ مثل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع في اليمن، وبرامج دعم الأمن الغذائي وتعزيز القطاع الصحي اليمني، فضلاً عن مكافحة تفشي فايروس كورونا والحد من مخاطره.من جهة ثانية، غادرت أمس طائرتان إغاثيتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 1647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية تزن 65 طناً و746 كيلوغراماً.وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي يتضمن تسيير 6 طائرات إغاثية، تشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية تزن 197 طناً و238 كيلوغراماً، مشيراً الى تأمين مواد غذائية تزن 1920 طناً، تحملها 200 شاحنة إغاثية، ستنطلق عبر قافلة برية من الأراضي الباكستانية سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.