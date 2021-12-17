بدأت لجنة المقابلات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة إجراء المقابلات للمترجمين المكلفين بالعمل في المراكز التوجيهية والإشرافية في هيئة مكة المكرمة.

وبلغ عدد من أجريت لهم المقابلة أكثر من ( ١٠٤ ) متقدمين ممن يجيدون التحدث باللغات الحية ويحملون الشهادات العلمية العليا والتي تؤهلهم للعمل والمشاركة مع الهيئة في خدمة زوار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الجدير بالذكر أن الرئاسة تحرص على استقطاب كادر مؤهل بالعلم والمعرفة ناطق باللغات الحية لتهيئة فريق عمل قادر على خدمة ضيوف الرحمن القادمين من عدة بلدان وفق الخطط المعدة لذلك، والتي تعتبر جزءًا يسيرًا من الخدمات الجليلة التي دأبت على تقديمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لزوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة الشيخ فؤاد العمري أهمية إجراء المقابلات الشخصية لاختيار العاملين وفق معايير تضعها الرئاسة لترتقي بمستوى الأداء المحقق لرؤية المملكة 2030.