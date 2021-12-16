أعلن رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود اختيار مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين لنيل جائزة الثقافة الرياضية العربية في نسختها الثالثة للعام 2021.

وجاء تتويج رئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين تقديراً لدوره في الحفاظ على التراث العربي الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل، إذ استطاع أن يرسم خارطة طريق جديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في عالم الإبل ليصبح صناعة واستثمارا من خلال تطوير المهرجانات التي باتت مقصداً سياحيا كما هو الحال في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وتعددت المسابقات فتعاظمت الاستثمارات فيها، وامتد الأمر إلى انتشار مصانع لحوم الإبل في العالم، إلى جانب الحفاظ على السلالة، ونشر ثقافة ممارسة أنشطة الإبل بين الجيل الجديد لتعريفه بالتراث العربي الأصيل ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره موروثا ثقافيا عربياً أصيلاً.

وتهدف الجائزة التي وضعها الاتحاد وفق عدة معايير إلى توجيه تحية شكر وتقدير وعرفان وامتنان لكل من يسهم في الارتقاء بالرياضة العربية ويحمي تراثها ويؤكد وحدتها.

يذكر أن جائزة الثقافة الرياضية العربية ليست كغيرها من الجوائز التي يتنافس عليها أشخاص، وإنما هي جائزة تمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتدور معايير الاختيار حول نشر ثقافة العطاء والوفاء والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في كل موقع ولكل فرد في المنظومة الرياضية العربية.